Carosello 300 ridisegna H-Dream Nello storico trail della bike area paraboliche dossi e salti ricostruiti

Da ilgiorno.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Al Carosello 3000 di Livigno, la bike area ha visto il restyling di H-Dream, una delle sue linee storiche. Nel trail, che si snoda tra paraboliche, dossi e salti, sono stati ricostruiti alcuni tratti. La ristrutturazione mira a offrire un’esperienza di riding più moderna, mantenendo comunque accessibilità e divertimento per i biker. La modifica riguarda principalmente il design del percorso, aggiornato con elementi più attuali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Al Carosello 3000 di Livigno l’H-Dream ha subito un bellissimo restyling: una delle linee storiche della bike area torna con un design contemporaneo, pensato per alzare il livello del riding senza rinunciare ad accessibilità e divertimento. La linea è nata per prendere velocità, leggere le paraboliche, pompare sui dossi e lasciare che, per qualche istante, le ruote si stacchino da terra. Il trail è lungo 4,2 chilometri, con 385 metri di dislivello negativo, pendenza media del 9%. "È uno dei primi trail costruiti a Carosello 3000 e, da ormai dieci anni, uno dei più amati – così lo descrivono da Carosello 3000 – da chi cerca flow, curve ampie e quel giusto margine di air-time che trasforma una discesa in una sequenza di ritmo e controllo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

carosello 300 ridisegna h dream nello storico trail della bike area paraboliche dossi e salti ricostruiti
© Ilgiorno.it - Carosello 300 ridisegna H-Dream. Nello storico trail della bike area paraboliche, dossi e salti ricostruiti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Poppi capitale dello sport: trail nel centro storico e mountain bike nel weekend del 20 e 21 giugnoIl fine settimana del 20 e 21 giugno a Poppi vedrà due eventi sportivi di alto livello nel centro storico e nelle zone circostanti.

È morta Giorgia Moll, attrice e volto storico di Carosello: “Con quella bocca può dire ciò che vuole”È morta a 88 anni Giorgia Moll, attrice nota per le sue apparizioni a Carosello come testimonial del dentifricio Pasta del Capitano, accanto a Carlo...

Si parla di: Carosello 300 ridisegna H-Dream. Nello storico trail della bike area paraboliche, dossi e salti ricostruiti.

carosello 300 ridisegna hCarosello 300 ridisegna H-Dream. Nello storico trail della bike area paraboliche, dossi e salti ricostruitiLa nuova versione firmata Ghentian Goci e da una società austriaca. Il percorso più veloce e fluido, pensato per durare nel tempo. ilgiorno.it

carosello 300 ridisegna hCarosello 3000 ridisegna H-Dream: a Livigno il flow trail storico diventa più modernoLivigno (SO) - Ci sono sentieri che si percorrono una volta e sentieri che restano nella memoria. L’H-Dream di Carosello 3000, nel cuore di Livigno ... pianetamountainbike.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web