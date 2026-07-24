Al Carosello 3000 di Livigno, la bike area ha visto il restyling di H-Dream, una delle sue linee storiche. Nel trail, che si snoda tra paraboliche, dossi e salti, sono stati ricostruiti alcuni tratti. La ristrutturazione mira a offrire un’esperienza di riding più moderna, mantenendo comunque accessibilità e divertimento per i biker. La modifica riguarda principalmente il design del percorso, aggiornato con elementi più attuali.

Al Carosello 3000 di Livigno l’H-Dream ha subito un bellissimo restyling: una delle linee storiche della bike area torna con un design contemporaneo, pensato per alzare il livello del riding senza rinunciare ad accessibilità e divertimento. La linea è nata per prendere velocità, leggere le paraboliche, pompare sui dossi e lasciare che, per qualche istante, le ruote si stacchino da terra. Il trail è lungo 4,2 chilometri, con 385 metri di dislivello negativo, pendenza media del 9%. "È uno dei primi trail costruiti a Carosello 3000 e, da ormai dieci anni, uno dei più amati – così lo descrivono da Carosello 3000 – da chi cerca flow, curve ampie e quel giusto margine di air-time che trasforma una discesa in una sequenza di ritmo e controllo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Carosello 300 ridisegna H-Dream. Nello storico trail della bike area paraboliche, dossi e salti ricostruiti

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