Caritas Ambrosiana il bilancio del cuore | in un anno aiutate 45mila persone sostegno a 271 famiglie per la casa

In un anno, la Caritas Ambrosiana ha assistito circa 45.000 persone nella diocesi di Milano. Sono stati avviati 84 progetti internazionali in 44 paesi e organizzati 365 incontri formativi con 16.000 partecipanti. Tra gli interventi, sono state supportate 271 famiglie per problemi abitativi. La rete di aiuti comprende servizi di assistenza, formazione e progetti di solidarietà rivolti sia a livello locale sia globale.

Milano, 24 luglio 2026 – Quasi 45mila persone sostenute in un anno nella diocesi di Milano, 84 progetti internazionali in 44 Paesi del mondo e 365 momenti formativi ai quali hanno partecipato 16.700 persone. Sono alcuni dei numeri del bilancio sociale 2025 di Caritas Ambrosiana, il primo “scritto a quattro mani“ nei 51 anni di vita dell’organizzazione, a mostrare “come anche i ruoli di vertice si possano concepire in chiave di collegialità”, spiegano Erica Tossani e don Paolo Selmi, che hanno preso il timone di Caritas Ambrosiana un anno fa, diventandone entrambi direttori: “Il cammino comune di Caritas e la sua efficacia possono essere garantiti al meglio impegnandosi a fare sintesi di diversi punti di vista, intrecciare storie, armonizzare voci, valorizzare le differenze di una realtà così ampia e articolata”, sottolineano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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