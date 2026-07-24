carburanti al via la conversione green delle stazioni di servizio

Dopo un iter lungo e accidentato, arriva l’atteso via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge Concorrenza. Che, nell’ultimo tornante, prima dell’approdo a Palazzo Chigi, lascia sul terreno anche il diritto alla doggy bag, oltre alla stretta contro il telemarketing selvaggio estesa al settore delle telecomunicazioni: secondo fonti di maggioranza, entrambi saranno recuperati durante l’iter parlamentare. Mentre arriva finalmente a traguardo, dopo il serrato confronto dei mesi scorsi tra governo e operatori, la riforma della rete di distribuzione carburanti con l’obiettivo di accelerare la riconversione delle stazioni di servizio verso l’elettrico e i biocarburanti liquidi e gassosi e di razionalizzare la contrattualistica. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Costruzione dighe di Cancano e impianti idroelettrici in Valtellina

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