Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese, è tra i giocatori indicati come partenti dal Milan. Il club ha deciso di non includerlo nel proprio progetto e sarebbe disposto a cederlo. La trattativa si inserisce nel contesto del calciomercato estivo, con altri nomi come Leao, Gimenez, Estupinan e Tomori che sono stati menzionati come possibili uscite. Il piano del giocatore prevede di bloccare la cessione attraverso un piano specifico, anche se i dettagli non sono stati resi noti.

Oltre a Leao, Gimenez, Estupinan e Tomori, c'è anche Ruben Loftus-Cheek sulla lista dei partenti del Milan. Il centrocampista inglese non rientra nei piani di Amorim, che se ne priverebbe volentieri per finanziare l'acquisto di un mediano più congeniale al suo calcio. Il giocatore, però, ha un piano per continuare il proprio percorso in rossonero. I numeri di Loftus-Cheek al Milan. Prelevato dal Chelsea nell'estate del 2023 per 19 milioni di euro, l'avventura di Loftus-Cheek al Milan è stata caratterizzata da alti e bassi. La stagione più prolifica resta la prima, che l'inglese ha chiuso con 10 reti e 2 assist in 40 presenze. Un ottimo inizio, ma l'esonero di Stefano Pioli ha ridimensionato il suo ruolo all'interno della squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calciomercato, Loftus-Cheek mette in difficoltà il Milan: il piano dell'inglese per bloccare la cessione

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