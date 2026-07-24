Cajuste il Genoa si tira indietro e il Napoli deve trovare un’altra sistemazione

Notizia in breve

Il Genoa ha deciso di non acquistare più Jens Cajuste. Lo ha annunciato Alfredo Pedullà a Sportitalia, spiegando che il club ha interrotto la trattativa e non schiererà il centrocampista svedese. Di conseguenza, il Napoli dovrà cercare un’altra soluzione per rinforzare il reparto mediano. La trattativa si è conclusa senza accordo, e Cajuste non farà più parte del progetto del Genoa.