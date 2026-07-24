Cajuste il Genoa si tira indietro e il Napoli deve trovare un’altra sistemazione
Il Genoa ha deciso di non acquistare più Jens Cajuste. Lo ha annunciato Alfredo Pedullà a Sportitalia, spiegando che il club ha interrotto la trattativa e non schiererà il centrocampista svedese. Di conseguenza, il Napoli dovrà cercare un’altra soluzione per rinforzare il reparto mediano. La trattativa si è conclusa senza accordo, e Cajuste non farà più parte del progetto del Genoa.
Jens Cajuste non giocherà nel Genoa. Ad annunciarlo Alfredo Pedullà che ai microfoni di Sportitalia ha spiegato come il Grifone abbia mollato la pista che conduce al centrocampista svedese. “ Il Genoa ha cercato il centrocampista svedese diverse settimane fa ma poi ha deciso di valutare altri profili “, le parole del giornalista. Un cambio di strategia da parte del club rossoblu sempre intenzionato ad acquistare un centrocampista. Lo stesso De Rossi, ai microfoni di Sky Sport24, ha ammesso la necessità di ingaggiare un calciatore in quella porzione di campo. “ Ci servono un centrocampista ed un attaccante, poi molto dipenderà dalle uscite ” le parole del tecnico del Grifone. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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