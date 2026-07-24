Buonfiglio resta Ad Calzoni nuova presidente

Da lanazione.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Paola Calzoni è stata nominata presidente di Umbra Acque, mentre Tiziana Buonfiglio è stata confermata amministratrice delegata. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza modifiche alle altre cariche. La nomina riguarda esclusivamente le posizioni di vertice dell’azienda.

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La commercialista perugina Paola Calzoni è stata nominata presidente di Umbra Acque, mentre Tiziana Buonfiglio è stata confermata amministratrice delegata. E’ quanto ha stabilito ieri mattina l’assemblea della società, rappresentata da 26 soci pari al 93% del capitale sociale, che ha deliberato il rinnovo del Consiglio di amministrazione per il mandato 2026-2028. Per la parte pubblica entrano in Cda: Alessandro Fagioli, Enrico Vantaggi, Chiara Gallinella e Roberto Belli; per il socio privato Annalisa Manzo, Michele Santosuosso e Alberto De Luca. Contestualmente subentra nel collegio sindacale, a seguito delle dimissioni di Luciano Cimbolini, chiamato a prestigioso incarico non compatibile, Federica Micheli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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