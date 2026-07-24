Paola Calzoni è stata nominata presidente di Umbra Acque, mentre Tiziana Buonfiglio è stata confermata amministratrice delegata. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza modifiche alle altre cariche. La nomina riguarda esclusivamente le posizioni di vertice dell’azienda.

La commercialista perugina Paola Calzoni è stata nominata presidente di Umbra Acque, mentre Tiziana Buonfiglio è stata confermata amministratrice delegata. E’ quanto ha stabilito ieri mattina l’assemblea della società, rappresentata da 26 soci pari al 93% del capitale sociale, che ha deliberato il rinnovo del Consiglio di amministrazione per il mandato 2026-2028. Per la parte pubblica entrano in Cda: Alessandro Fagioli, Enrico Vantaggi, Chiara Gallinella e Roberto Belli; per il socio privato Annalisa Manzo, Michele Santosuosso e Alberto De Luca. Contestualmente subentra nel collegio sindacale, a seguito delle dimissioni di Luciano Cimbolini, chiamato a prestigioso incarico non compatibile, Federica Micheli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Buonfiglio resta Ad, Calzoni nuova presidente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pirelli: Tronchetti Provera torna presidente, Casaluci resta adIl nuovo consiglio di amministrazione di Pirelli ha nominato Marco Tronchetti Provera presidente esecutivo.

Leggi anche: Wimbledon, il presidente del Coni Buonfiglio: "Sinner un uomo d'acciaio"

Si parla di: Paola Calzoni nominata presidente di Umbra Acque: eletto il nuovo Cda. Tiziana Buonfiglio confermata ad; Su Umbra acque il centrodestra riesce a spaccarsi e consolida l’asse Bori-Ferdinandi.

Umbra Acque, Paola Calzoni nuova presidente. Buonfiglio rimane ad. Tutti i nomi del cdaTutto come da pronostico. Sarà la commercialista perugina Paola Calzoni a guidare Umbra Acque per i prossimi cinque anni. Giovedì si è riunita infatti l’assemblea della società che gestisce il servizi ... umbria24.it