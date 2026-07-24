Una ragazza di 15 anni si è tolta la vita a causa di episodi di bullismo. La famiglia ha dichiarato di non voler ottenere condanne, ma di desiderare solo che venga fatta chiarezza su quanto accaduto negli ultimi due anni. Le parole sono state pronunciate da due familiari, che hanno sottolineato la volontà di conoscere i fatti senza finalità di vendetta. La vicenda ha portato all’attenzione pubblica le conseguenze del bullismo tra i giovani.

"Non cerchiamo condanne per rivalsa o vendetta, ma solo la verità che inseguiamo da due anni". Sono le parole di Francesco Calcina e Viktorya Romanenko, i genitori di Leonardo Calcina, affidate all’avvocata Pia Perricci e riportate dall’Ansa, dopo la svolta nell’inchiesta sulla morte del quindicenne di Senigallia, che si tolse la vita nell’ottobre del 2024. Quattro ex compagni di classe sono stati iscritti nel registro degli indagati per le ipotesi di atti persecutori e istigazione al suicidio. Si tratta di due ragazzi e due ragazze: un ragazzo e una ragazza sono ancora minorenni, mentre gli altri due sono diventati nel frattempo maggiorenni, una ragazza da poco e un giovane che oggi ha 19 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bullismo, suicida a 15 anni: "Non cerchiamo condanne. Ma la verità da due anni"

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