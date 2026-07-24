Bruno Betancor muore a 22 anni per arresto cardiocircolatorio pochi giorni fa aveva rubato nello spogliatoio

Bruno Betancor, ex attaccante del Penarol, è morto a 22 anni a causa di un arresto cardiocircolatorio. Pochi giorni prima, era stato coinvolto in un episodio di furto nello spogliatoio. La sua scomparsa improvvisa ha provocato sgomento nel calcio uruguaiano. La notizia si diffusa rapidamente, lasciando il mondo sportivo senza parole.

Il calcio uruguaiano è in lutto per la morte improvvisa a 22 anni di Bruno Betancor, attaccante ex Penarol. Il calciatore era finito al centro delle cronache per una brutta storia qualche giorno fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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