A Brescia è stato presentato il nuovo Convention Bureau, con l'obiettivo di sviluppare il settore del turismo d'affari. La città, già riconosciuta come capitale italiana della Cultura 2023, ha visto un aumento delle presenze turistiche e ora si concentra anche sul turismo congressuale e fieristico. La creazione del bureau mira a promuovere eventi e incontri professionali, rafforzando la posizione di Brescia come destinazione per il settore.

Dopo essersi rifatta il trucco con la capitale italiana della Cultura 2023, facendosi scoprire al mondo per la sua bellezza e i suoi tesori artistici e aumentando il numero delle presenze turistiche, la Leonessa punta dritto al cuore del turismo congressuale e fieristico. È infatti entrata ufficialmente nella fase operativa il Brescia Convention Bureau, lo strumento voluto dal Comune e da Brescia Mobilità, in sinergia con la Camera di Commercio, per conquistare meeting, convention, eventi aziendali e congressi. Un pezzo importante del puzzle della Destination Management Organization cittadina, quello che manca a quasi tutte le città che vogliono contare davvero nel mercato MICE, acronimo inglese di Meetings, Incentives, Conferences ed Exhibitions: in pratica tutto il mondo dei congressi, delle convention e delle fiere. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Brescia.

© Brescia.corriere.it - Brescia accelera sul turismo d'affari: presentato il Convention Bureau

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BRESCIA in un Weekend: Forse una delle Città più Sottovalutate in Italia

Notizie e thread social correlati

Rapporto Sisma 2016, presentato il report a Roma: accelera la ricostruzione, riparte l’economiaÈ stato presentato a Roma il rapporto annuale “Ricostruire è prevenire: il laboratorio Sisma 2016”.

Turismo subacqueo in Sicilia, presentato un disegno di legge per regolamentare il settoreÈ stato presentato all’Assemblea Regionale Siciliana un disegno di legge per regolamentare il turismo subacqueo nella regione.