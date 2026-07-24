Bomba di guerra in Arno fra Montelupo e Lastra a Signa Prefettura e comuni al lavoro per farla brillare

Da firenzepost.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bomba risalente alla seconda guerra mondiale è stata trovata nel fiume Arno tra Montelupo Fiorentino e Lastra a Signa. La scoperta è stata comunicata dal sindaco di Montelupo. Le autorità locali e la prefettura stanno coordinando le operazioni per il brillamento dell’ordigno. Le operazioni di messa in sicurezza sono in corso e coinvolgono le forze di pubblica sicurezza e tecnici specializzati. Non ci sono state segnalazioni di danni o feriti.

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MONTELUPO FIORENTINO – La bomba, risalente alla seconda guerra mondiale, è lì, in Arno, fra Montelupo e Lastra a Signa. A darne notizia il sindaco di Montelupo Simone Londi. L’area è stata messa in sicurezza e delimitata da cartelli. Sono state allertate le autorità competenti che stanno predisponendo le operazioni di rimozione, che di solito sono affidate agli artificieri dell’Esercito. Al momento sono in esame tipologia e potenziale esplosivo dell’ordigno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo quanto appreso, l’ordigno sarebbe un colpo di mortaio del secondo conflitto mondiale ed è affiorato nei pressi della sponda, sommerso da circa 10-15 centimetri d’acqua. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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