Bike way al palo situazione inaccettabile

Da ilgiorno.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La pista ciclabile nel Sud Milano resta inattiva, nonostante la realizzazione della linea 7 del biciplan. La Città Metropolitana non ha ancora risolto l’impasse che blocca l’apertura dell’opera, considerata da alcuni inaccettabile. La mancanza di aggiornamenti ufficiali e il prolungarsi dei ritardi alimentano la frustrazione tra i cittadini e le associazioni che chiedono una soluzione rapida. La situazione, quindi, rimane invariata da mesi, con l’intera area che attende l’utilizzo della nuova infrastruttura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Al palo la " bike way " del Sud Milano, " Città Metropolitana sblocchi l’impasse". Se la linea 7 del biciplan "Cambio" ha visto la luce, risulta ancora ferma la pur annunciata linea 8, un’ autostrada ciclabile che, nelle intenzioni, dovrebbe unire fra loro i Comuni della via Emilia: San Donato, San Giuliano e Melegnano, raggiungendo anche San Zenone al Lambro, per un totale di 20 chilometri. Un programma del quale si parla dal 2021, ma che non è ancora decollato, se si esclude un’iniziale progettazione di massima. "A detta dell’Ente metropolitano, i forti ritardi sarebbero ascrivibili alla mancanza di personale dedicato che, interamente... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

bike way al palo situazione inaccettabile
© Ilgiorno.it - Bike way al palo, "situazione inaccettabile"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

While fishing, Dung fell into the water and panicked, so a girl rescued him.

Video While fishing, Dung fell into the water and panicked, so a girl rescued him.

Notizie e thread social correlati

Protesta a Porto Venere: "Senza bus dopo le 20. Situazione inaccettabile"A Porto Venere, il servizio di trasporto pubblico termina alle 20, lasciando i pendolari senza mezzi per spostarsi.

Il caso. Fanfulla, la contestazione dei tifosi: "Situazione ormai inaccettabile»I tifosi del Fanfulla protestano contro la gestione della squadra, definendo la situazione ormai inaccettabile.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web