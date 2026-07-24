La pista ciclabile nel Sud Milano resta inattiva, nonostante la realizzazione della linea 7 del biciplan. La Città Metropolitana non ha ancora risolto l’impasse che blocca l’apertura dell’opera, considerata da alcuni inaccettabile. La mancanza di aggiornamenti ufficiali e il prolungarsi dei ritardi alimentano la frustrazione tra i cittadini e le associazioni che chiedono una soluzione rapida. La situazione, quindi, rimane invariata da mesi, con l’intera area che attende l’utilizzo della nuova infrastruttura.

Al palo la " bike way " del Sud Milano, " Città Metropolitana sblocchi l’impasse". Se la linea 7 del biciplan "Cambio" ha visto la luce, risulta ancora ferma la pur annunciata linea 8, un’ autostrada ciclabile che, nelle intenzioni, dovrebbe unire fra loro i Comuni della via Emilia: San Donato, San Giuliano e Melegnano, raggiungendo anche San Zenone al Lambro, per un totale di 20 chilometri. Un programma del quale si parla dal 2021, ma che non è ancora decollato, se si esclude un’iniziale progettazione di massima. "A detta dell’Ente metropolitano, i forti ritardi sarebbero ascrivibili alla mancanza di personale dedicato che, interamente... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bike way al palo, "situazione inaccettabile"

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