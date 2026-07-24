L’assessore alle Finanze ha comunicato che entro la fine dell’anno si prevede la chiusura della procedura di dissesto finanziario del Comune. Ha riferito di aver incontrato i membri dell’Organismo straordinario di liquidazione, che lavora per risolvere la situazione economica dell’ente. La data indicata per la conclusione di questa fase è il 24 luglio 2026.

L’assessore alle Finanze Giovanna Razzano annuncia la road map con l’Osl: entro fine anno prevista la chiusura della procedura di dissesto. Benevento, 24 luglio 2026 – “Ho incontrato i componenti dell’Organismo straordinario di liquidazione del Comune di Benevento nelle scorse ore. Abbiamo definito in maniera precisa la road map ed entro fine anno, mi sento di poter affermare, che chiuderemo la procedura di dissesto”, lo spiega in una nota l’assessore alle Finanze del Comune di Benevento Giovanna Razzano. “In particolare, entro la fine di questo mese chiuderemo il Piano di rientro che sarà inviato successivamente al Viminale per la valutazione obbligatoria prevista per legge. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - Benevento, Razzano: “Entro il 2026 chiuderemo il dissesto”

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