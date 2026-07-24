Beautiful streaming replica puntata 24 luglio 2026 | Video Mediaset

Nella puntata di oggi di Beautiful, trasmessa venerdì 24 luglio 2026, a una riunione alla Forrester, Ridge e Steffy discutono di Taylor. Steffy afferma di aver promesso di non interferire nei rapporti tra i genitori, ma si mostra preoccupata per la madre. La scena si concentra sul dialogo tra i personaggi, con i due che affrontano il tema della relazione tra Taylor e gli altri membri della famiglia.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 24 luglio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna alla Forrester, Steffy e Ridge parlano di Taylor. Steffy ha promesso che non si intrometterà mai più nei rapporti tra i genitori, ma è preoccupata per la madre. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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