Beautiful le anticipazioni del 26 luglio 2026 | Steffy mette scompiglio alla Forrester
Il 26 luglio 2026, su Canale 5, va in onda un nuovo episodio di Beautiful. La soap, in onda dal 1990, tornerà alle 13:59 con le vicende dei personaggi di Los Angeles. In questa puntata, Steffy creerà scompiglio tra i membri della famiglia Forrester. La trama si concentra sulle tensioni e gli intrighi tra i protagonisti, senza indicazioni su sviluppi futuri o altri dettagli.
Torna l’appuntamento della domenica pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 13:59 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di domenica 26 luglio 2026. Cosa succede a Beautiful il 26 luglio 2026. Alla Forrester, Steffy e Ridge parlano come al solito di Taylor. Steffy ha promesso che non si intrometterà mai più nei rapporti tra i genitori, ma è preoccupata per la madre perché sente che le sta nascondendo qualcosa. Fa il terzo grado al padre, ma Ridge non le dice niente e la esorta a godersi la presenza della madre senza fare troppe domande. 🔗 Leggi su Dilei.it
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