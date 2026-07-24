Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful in onda nella settimana dal 25 al 31 luglio? Complice una programmazione 7 giorni su 7, la serie tv a stelle e strisce promette di regalare molti colpi di scena ai tantissimi fans nella consueta fascia in daytime su Canale 5. Al centro delle trame troviamo il rapporto tra Taylor e Steffy, con la figlia che ignora la reale situazione di salute della madre, ma anche la decisione di Liam, che facendo un passo indietro chiede a Hope di dare una nuova possibilità alla loro relazione. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni puntate italiane Beautiful: Steffy preoccupata per Taylor. La “questione Taylor” rimane l’argomento principale alla Forrester Creations, e Ridge – parlando con Steffy – cerca di tranquillizzarla. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni settimanali dal 25 al 31 luglio 2026: Steffy preoccupata per Taylor, Liam chiede a Hope di tornare insieme

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Beautiful Anticipazioni dal 16 al 21 Febbraio 2026: Steffy vede Hope come una minaccia reale!

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