La spiaggia libera e il lido comunale di Bagnoli sono stati chiusi nuovamente dopo che le analisi dell'Arpac hanno rilevato la presenza di coliformi oltre i limiti consentiti. I campionamenti effettuati hanno confermato il superamento dei parametri microbiologici, portando all’interdizione dell’arenile a nord della colmata. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza e tutela della salute pubblica.

Dopo le analisi dell'Arpac e i susseguenti campionamenti che hanno restituito risultati con superamento dei parametri microbiologici, è stata disposta l'interdizione dell'arenile a nord della colmata di Bagnoli. Così, in ottemperanza all'ordinanza emanata dall'Autorità portuale, il Comune di Napoli ha provveduto a bloccare l'accesso delle porzioni sabbiose delle aree demaniali marittime situate a nord della colmata di Bagnoli, compresi il tratto di spiaggia libera e il Lido Comunale «Marina di Bagnoli» che pertanto rimarrà chiuso. Il provvedimento ha recepito gli esiti delle analisi condotte Arpac, giudicando non sufficienti gli interventi di manutenzione svolti ed evidenziando l'esigenza di individuare la sorgente dell'inquinamento che provocano la presenza di coliformi. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Bagnoli, chiudono di nuovo la spiaggia libera e il lido comunale per la presenza di coliformi

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