Nelle notti dal 27 al 30 luglio 2026, sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord sono previste chiusure della stazione di Pistoia in uscita per chi proviene da Pisa. Le chiusure si svolgeranno tra le 22:00 e le 6:00, per permettere lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza. Durante le stesse notti, anche la stazione di Chiesina Uzzanese resterà chiusa, sempre dalle 22:00 alle 6:00. Le chiusure sono programmate in quattro notti consecutive.

ROMA – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord sono in programma le seguenti chiusure notturne. Per consentire lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza, nelle quattro notti di lunedì 27, martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 luglio 2026, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Pistoia, in uscita per chi proviene da Pisa. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Montecatini Terme. Per lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 27 e martedì 28 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Chiesina Uzzanese, in uscita per chi proviene da Pisa. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Autostrada A11: stazioni di Pistoia e Chiesina Uzzanese chiuse di notte. Ecco quando

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