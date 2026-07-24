I difensori degli esecutori dell’attentato hanno espresso sorpresa per la decisione del Riesame, che ha confermato la contestazione del metodo mafioso. Secondo loro, si aspettavano che questa parte dell’accusa potesse essere annullata. La sentenza riguarda un procedimento giudiziario in cui si discute la qualificazione dell’evento come attacco di stampo mafioso. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni sul motivo della decisione del tribunale.

“C’è stupore per la decisione del Riesame: ci aspettavamo che almeno la contestazione del metodo mafioso potesse cadere”. Con queste parole gli avvocati Generoso Pagliarulo e Antonio Falconieri, difensori dei quattro presunti esecutori materiali dell’ attentato al giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, hanato l’ordinanza con cui il Tribunale del Riesame ha confermato la custodia cautelare in carcere e la contestazione del metodo mafioso nei confronti dei loro assistiti. La decisione riguarda l’inchiesta sull’agguato avvenuto a Pomezia il 16 ottobre 2025. Restano in carcere Pellegrino D’Avino, Antonio Passariello, Saverio Mutone e Marika De Filippis, mentre Valter Lavitola risulta al momento soltanto indagato e non destinatario di alcuna misura cautelare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Attentato Ranucci, difensori esecutori: "Ci aspettavano annullamento 416 bis"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Attentato a Ranucci, quattro arresti

Notizie e thread social correlati

Attentato Ranucci, l'ammissione degli esecutori materiali: «Il mandante ti manda 10-15 giorni in Spagna e non ci pensi più»Gli esecutori materiali dell’attentato a Sigfrido Ranucci hanno ammesso di aver ricevuto l’ordine e di essere stati inviati in Spagna per circa 10-15...

Attentato Ranucci, arrestati i 4 presunti esecutori: indagini sui mandantiQuattro persone sono state arrestate con l’accusa di aver preso parte all’attentato a Ranucci.

Temi più discussi: Attentato Ranucci, giudici Riesame si riservano su istanza difensori banda; Attentato Ranucci, giudici Riesame si riservano su istanza difensori banda; Attentato a Ranucci, oggi udienza del Riesame per i 4 esecutori materiali; Attentato a Ranucci, confermati gli arresti dei 4 esecutori materiali e l'aggravante del metodo mafioso.

Restano in carcere i 4 ritenuti esecutori materiali dell' #attentato al conduttore di Report, Sigfrido #Ranucci, avvenuto il 16 ottobre 2025. Confermato il metodo mafioso. I difensori avevano chiesto l'annullamento della custodia cautelare e la revisione delle ac x.com

Attentato Ranucci, difensori esecutori: Ci aspettavano annullamento 416 bisC'è stupore per la decisione del Riesame: ci aspettavamo che almeno la contestazione del metodo mafioso potesse cadere. Con queste parole gli avvocati ... lapresse.it

Attentato a Ranucci, confermati gli arresti dei 4 esecutori materiali e l’aggravante del metodo mafiosoConfermati gli arresti e il metodo mafioso per i quattro presunti esecutori materiali dell'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci ... fanpage.it