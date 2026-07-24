Atalanta Sarri al lavoro sulla difesa a 4 | tornato Kossounou manca Hien fino a ottobre

Da sport.quotidiano.net 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ritorno di Kossounou rafforza la linea difensiva dell’Atalanta, mentre Hien rimane fuori fino a ottobre. Il nuovo allenatore ha iniziato a lavorare sulla difesa a quattro, dedicando particolare attenzione alla fase difensiva. La squadra sta adattando i meccanismi e le posizioni, concentrandosi sui movimenti e sulla compattezza del reparto arretrato. La preparazione prosegue con un focus specifico sulla tenuta difensiva.

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Bergamo, 24 luglio 2026 –  Difesa cantiere aperto nell’Atalanta. Quello arretrato è il reparto su cui si stanno concentrando le maggiori attenzioni del nuovo tecnico Maurizio Sarri e del suo staff. Che hanno affrontato le prime due settimane di lavoro estivo senza due possibili titolari reduci dal Mondiale: Odilon Kossounou e Isak Hien. Il 25enne ivoriano, terminate le vacanze, da ieri ha ricominciato ad allenarsi con il gruppo e sarà sotto osservazione nel lavoro mirato ad assimilare i nuovi meccanismi tattici sarriani con la difesa a quattro. Per il 27enne svedese invece i prossimi due mesi saranno ai box, impegnato nel percorso... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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