Aquilani | Uno dei vantaggi è che a Reggio Emilia con il Sassuolo si lavora sempre bene

Aquilani ha affermato che lavorare con il Sassuolo a Reggio Emilia si svolge sempre in modo positivo. Ha descritto come un’emozione l’inizio del percorso nella massima serie. La squadra continua a prepararsi per la nuova stagione, mantenendo entusiasmo e obiettivi definiti.

Aquilani sicuro: «Con il Sassuolo, si lavora sempre bene. «È stata sicuramente una bella emozione iniziare questo percorso nella massima serie». Prosegue il lavoro del Sassuolo in vista della nuova stagione, con entusiasmo e idee chiare. A raccontare le sensazioni di questo momento è il nuovo allenatore neroverde, Alberto Aquilani, che ha condiviso le prime impressioni sul progetto che sta nascendo attorno alla squadra. Le sue parole a Sky Sport: Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno PAROLE – « È stata sicuramente una bella emozione iniziare questo percorso nella massima serie. È qualcosa che mi stimola molto. Stiamo lavorando bene. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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