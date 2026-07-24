Appiano Gentile Inter | continua il ritiro in Germania

L’Inter sta proseguendo il ritiro in Germania in vista della prossima partita. Sono presenti alcuni giocatori infortunati, con tempi di recupero ancora da definire, e ci sono anche calciatori diffidati. La squadra sta lavorando sul campo di allenamento, mentre le notizie ufficiali arrivano da Appiano Gentile.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Continua il ritiro della squadra nerazzurra in Germania. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. 🔗 Leggi su Internews24.com

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