Amministrazione Trasparente scadenza del 30 luglio per le scuole | cosa bisogna pubblicare secondo ANAC

Da orizzontescuola.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Entro il 30 luglio 2026 le scuole devono completare gli adempimenti relativi all’Amministrazione Trasparente, secondo quanto stabilito dalla delibera ANAC n. . Devono pubblicare documenti e dati riguardanti organizzazione, bilancio, contratti e incarichi, e altre informazioni richieste dalla normativa. La scadenza riguarda tutte le istituzioni scolastiche e mira a garantire la trasparenza delle attività amministrative.

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Entro il 30 luglio 2026 le istituzioni scolastiche sono chiamate a completare un importante adempimento in materia di trasparenza amministrativa. La scadenza è fissata dalla delibera ANAC n. 168 del 15 aprile 2026, che disciplina le attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione riferiti all'annualità 2025. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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