Amministrazione Trasparente scadenza del 30 luglio per le scuole | cosa bisogna pubblicare secondo ANAC

Notizia in breve

Entro il 30 luglio 2026 le scuole devono completare gli adempimenti relativi all’Amministrazione Trasparente, secondo quanto stabilito dalla delibera ANAC n. . Devono pubblicare documenti e dati riguardanti organizzazione, bilancio, contratti e incarichi, e altre informazioni richieste dalla normativa. La scadenza riguarda tutte le istituzioni scolastiche e mira a garantire la trasparenza delle attività amministrative.