ambiente a treviso il catamarano hi tech pulisce il fiume sile da alghe e rifiuti

A Treviso, un catamarano tecnologico sta operando nel fiume Sile per rimuovere alghe e rifiuti. La macchina utilizza sistemi avanzati per pulire le acque, contribuendo a migliorare la qualità del corso d’acqua. L’intervento si concentra su zone con accumuli di materiale organico e plastico, con l’obiettivo di ripristinare la trasparenza del fiume. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti o sui tempi di intervento.

Chiare, fresche e dolci acque: per mantenerle tali oggi ci si affida anche alla tecnologia. E se il celebre incipit di Francesco Petrarca si riferiva alle sorgenti del fiume Sorgue, in Francia, nondimeno anche le trasparenze del fiume Sile potrebbero essere di analoga ispirazione. Di certo attirano sempre più turisti e per tutelare questo importante patrimonio Ca’ Sugana, sede del Comune di Treviso, ha voluto dichiarare guerra ad alghe e rifiuti galleggianti. Il «CyberCat Clean80», innovativo catamarano elettrico, presentato nelle scorse settimane, risponde proprio a questa esigenza ed è entrato finalmente in azione. L’imbarcazione è realizzata in alluminio nautico e può lavorare a emissioni zero, con assenza di fumi, odori e particolato, oltre che un impatto acustico limitato. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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