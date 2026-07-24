Il rinnovo della convenzione tra l’Università di Roma Tor Vergata, il Policlinico Casilino e l’AOU Policlinico Tor Vergata è stato annunciato. L’accordo riguarda l’area del quadrante sud-est della città e avrà effetto dal 23 luglio 2026. La collaborazione tra le tre strutture prevede la gestione condivisa di servizi sanitari e attività di ricerca. La notizia riguarda un accordo tra enti pubblici e università per la cooperazione sanitaria.

Cosa: Rinnovo della convenzione tra Università di Roma Tor Vergata, Policlinico Casilino e AOU Policlinico Tor Vergata. Dove e quando: Roma, quadrante sud-est, a partire dal 23 luglio 2026. Perché: Per consolidare la rete sociosanitaria, potenziando l'assistenza ai cittadini, la ricerca scientifica e la formazione medica. Il quadrante sud-est della Capitale vede rafforzarsi una delle sue reti più importanti per la tutela della salute pubblica. È stata infatti siglata la nuova convenzione che unisce l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, la struttura del Policlinico Casilino S.p.A. e l'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Tor Vergata. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Ezrome.it - Alleanza sanitaria per il quadrante sud-est di Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma. Controlli dei Carabinieri nel Quadrante Est. 5 arresti e 8 denunce. Nei guai anche una banda di minorenni…Nel corso di controlli nel Quadrante Est, i Carabinieri hanno arrestato cinque persone e denunciato otto soggetti.

Roma: controlli nel quadrante est, 5 arresti e 8 denunce, nei guai anche banda giovani vandaliDurante un controllo nel quadrante est di Roma, i Carabinieri hanno arrestato cinque persone e denunciato otto individui.

Temi più discussi: Mutua Pozzo e Forum Terzo settore, nel Lazio alleanza per la salute; Cure a domicilio: l'alleanza tra Comuni, infermieri e Asl; Roma, rinnovata alleanza Università Tor Vergata, policlinico Casilino e Ptv; Per migliorare il sistema sanitario serve una vera alleanza.

Virus Respiratorio Sinciziale, nasce l’alleanza dei pazienti fragili: Vaccino per tutti gli adulti a rischioPresentata alla Camera dei Deputati la campagna nazionale I Silenzi dell’RSV, promossa da associazioni di pazienti e Helaglobe per ... huffingtonpost.it

Per migliorare il sistema sanitario serve una vera alleanzaAlla politica va chiesto di non dividersi, ma anche noi cittadini dovremmo domandarci se nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa ... giornaledibrescia.it

3.29 Elementalista conduttore di fulmini, tutti sono pazzi per ignorare questa build reddit

Oggi in carcere con le ACLI di Bologna. Sovraffollamento e caldo rendono ancora più difficile il lavoro di agenti, operatori e volontari. Le ACLI hanno creato quasi 20 posti di lavoro, ma il reinserimento richiede anche cure, salute mentale e prevenzione. #Bolo x.com