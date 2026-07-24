Alice Campello in abito crochet è già l’ossessione dell’estate | il look da replicare

Da dilei.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alice Campello ha indossato un abito crochet durante un evento estivo, attirando l’attenzione con il suo stile. La modella è apparsa in pubblico con un look che ha immediatamente fatto parlare sui social, grazie alla sua eleganza e raffinatezza. La scelta dell’abito ha riscosso grande interesse tra gli appassionati di moda, che hanno iniziato a replicarne il look. La sua presenza in questa mise ha consolidato il suo ruolo di icona di stile stagionale.

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L’abbiamo conosciuta su Instagram grazie ai sui contenuti di moda e lifestyle e subito l’abbiamo apprezzata per uno stile elegante e raffinato. Alice Campello si conferma la regina degli outfit e questa estate ce ne regala un altro. In un post social l’imprenditrice si è immortalata in un bellissimo abito crochet che diventerà il nostro preferito in poco tempo perché chic e ricercato. L’abito crochet a righe di Alice Campello. Alice Campello non è la prima celebs che ha deciso di eleggere l’ abito crochet come statement dell’estate. Nel corso degli anni lo abbiamo visto indosso ad attici e influencer come Jennifer Lopez o la nostrana Chiara Ferragni nella versione lunga, corta o midi. 🔗 Leggi su Dilei.it

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