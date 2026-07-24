Un ristorante sull’Altopiano delle Pizzorne ha segnalato problemi con le fognature, definendo insostenibile la situazione. La gestione del locale, molto frequentato, ha proposto come possibili soluzioni interventi sulle fognature o il pagamento di un contributo. La questione riguarda un intervento urgente per risolvere le criticità emerse, senza indicare ulteriori dettagli sullo stato delle infrastrutture o sui tempi di intervento. La segnalazione è stata fatta da un rappresentante della famiglia proprietaria del ristorante.

Fognature o contributo. Queste le possibili soluzioni per una questione da risolvere quanto prima. La segnalazione arriva da Davide Bartolomei che gestisce con la famiglia il noto ristorante Aldebaran, frequentatissimo sull’Altopiano delle Pizzorne, nel territorio del Comune di Villa Basilica. Il luogo è appetibile sotto il profilo paesaggistico e rappresenta una manna per chi cerca di sfuggire all’afa opprimente delle ultime settimane. Il suo è l’unico locale pubblico della zona, per chilometri non ve ne sono altri. "Garantiamo il servizio dei gabinetti del locale, ma che servono anche a coloro che chiedono il bagno e lo utilizzano e lo sporcano senza nemmeno prendere un caffè – spiega l’imprenditore, – solo che sta diventando una situazione insostenibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aldebaran, scoppia la polemica: "Gli unici con un wc, insostenibile"

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