Il calciomercato estivo si infiamma intorno a Kerim Alajbegovic, talento bosniaco. La Juventus ha avviato nuovi contatti con l'agente del giocatore, cercando di anticipare le altre pretendenti. Sul suo cartellino ci sono anche il Chelsea e il Napoli, che stanno monitorando la situazione. La trattativa si sta sviluppando con diverse interlocuzioni, mentre le parti stanno definendo i dettagli per un possibile trasferimento.

. Sul talento bosniaco ci sono anche il Chelsea e il Napoli. Il nome di Kerim Alajbegovi? sta infiammando le dinamiche del calciomercato estivo. Sul proprio canale YouTube, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha analizzato nel dettaglio la situazione attorno al giovane talento del Bayer Leverkusen, seguito con grandissima attenzione anche dalla Juventus. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata L’esperto ha illustrato il quadro completo della trattativa: « Quella di Kerim Alajbegovi? è una vicenda interessante, da seguire. L’Atalanta nonostante un’offerta fatta al Bayer Leverkusen ancora non ha chiuso e sta incontrando delle difficoltà nell’operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Alajbegovic Juve, nuovi contatti! Si prova a soffiare il colpo a Giuntoli

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