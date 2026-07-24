Roma, 24 lug. (askanews) - Si è tenuta a Roma nella Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, la conferenza stampa "Open Source Intelligence e Situational Awareness" promossa dalla Vice Presidente del Senato Licia Ronzulli. Presenti il Sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa l'onorevole Matteo Perego di Cremnago, il Presidente del COPASIR l'onorevole Lorenzo Guerini, il Generale Alessandro Ferrara già in servizio presso DIS e AISI, Francesco Carioti Capo Divisione Relazioni Istituzionali - Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Marco Bacini professore dell'Università LUM e Direttore del Master Intelligence per la Sicurezza Nazionale e Internazionale e Giuseppe Cicconi Founder O&DS - Esperto di intelligenza artificiale e trasformazione digitale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Al Senato presentata la piattaforma Gnosphera

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