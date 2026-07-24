Al Senato presentata la piattaforma Gnosphera

Da quotidiano.net 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 24 lug. (askanews) - Si è tenuta a Roma nella Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, la conferenza stampa "Open Source Intelligence e Situational Awareness" promossa dalla Vice Presidente del Senato Licia Ronzulli. Presenti il Sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa l'onorevole Matteo Perego di Cremnago, il Presidente del COPASIR l'onorevole Lorenzo Guerini, il Generale Alessandro Ferrara già in servizio presso DIS e AISI, Francesco Carioti Capo Divisione Relazioni Istituzionali - Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Marco Bacini professore dell'Università LUM e Direttore del Master Intelligence per la Sicurezza Nazionale e Internazionale e Giuseppe Cicconi Founder O&DS - Esperto di intelligenza artificiale e trasformazione digitale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Senato.

al senato presentata la piattaforma gnosphera
© Quotidiano.net - Al Senato presentata la piattaforma Gnosphera
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Al Senato presentata la piattaforma Gnosphera

Video Al Senato presentata la piattaforma Gnosphera

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Wmf 2026, presentata la piattaforma AI-first di Perfetto

Leggi anche: “Sannio in the world”, presentata la piattaforma digitale nata dal patto territoriale

Temi più discussi: La nuova legge elettorale a metà del guado; Niente dispositivi digitali sotto i 3 anni, al Senato la prima proposta di legge; La Camera ha approvato la riforma della legge elettorale; Legge elettorale bocciata: cosa è successo al governo Meloni.

al senato presentata laAl Senato presentata la piattaforma GnospheraRoma, 24 lug. (askanews) - Si è tenuta a Roma nella Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, la conferenza stampa Open Source Intelligence e Situational Awareness promossa dalla Vice Pre ... libero.it

al senato presentata laNiente dispositivi digitali sotto i tre anni, al Senato la prima proposta di leggeNiente smartphone, tablet e altri dispositivi digitali sotto i tre anni di età, più sostegno ai genitori fin dalla gravidanza e servizi per la prima infanzia senza schermi. È quanto prevede la propost ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web