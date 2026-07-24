Aiuti per persone fragili Dal Comune 35mila euro al Centro di Solidarietà

Il Comune di Ferrara ha destinato 35mila euro al Centro di Solidarietà Carità per supportare persone fragili. La somma è stata assegnata per finanziare attività di assistenza e solidarietà. La collaborazione tra le due istituzioni mira a rafforzare i servizi rivolti alle fasce più vulnerabili della popolazione. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sul piano di intervento.

FERRARA Comune di Ferrara e Centro di Solidarietà Carità rafforzano la propria collaborazione, e dall’ente arrivano per le attività 35mila euro. Un riconoscimento importante per l’associazione: per le circa 7mila persone assistite nel territorio del distretto Centro-Nord, di cui Ferrara è Comune capofila, il centro rappresenta un punto di riferimento, garantendo quotidianamente la distribuzione di generi alimentari alle famiglie in difficoltà e sostenendo circa 40 enti del Terzo Settore. Il Comune ha fatto dunque sentire la sua presenza, con un incontro ieri tra l’assessore alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti, il presidente del centro Fabrizio Fabrizi e i volontari dell’associazione (nell’immagine una foto di gruppo dopo l’incontro). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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