Aida Yespica ha un nuovo fidanzato | ecco chi è Giovanni

Aida Yespica ha mostrato il suo nuovo fidanzato, un uomo di nome Giovanni, durante un incontro con amici stretti. La showgirl ha condiviso con loro alcuni momenti trascorsi insieme, confermando così la loro relazione. Finora, non sono stati diffusi dettagli sulla durata o sulla natura del loro rapporto. La presenza di Giovanni è stata confermata attraverso immagini e testimonianze di chi ha assistito all'incontro.

Aida Yespica ha un nuovo fidanzato. La showgirl ha deciso di presentarlo ai suoi amici più cari. Per Aida Yespica sembra essere arrivato un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. Dopo alcune relazioni che negli anni hanno spesso attirato l’attenzione del gossip, la showgirl venezuelana avrebbe ritrovato la serenità accanto a un nuovo compagno. A raccontarlo è Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, dove rivela anche un dettaglio che lascia intuire quanto il rapporto sia già importante: Aida avrebbe infatti deciso di presentare il fidanzato ai suoi amici più stretti. Le immagini pubblicate mostrano la coppia durante una cena in compagnia, lasciando trasparire grande complicità e un’intesa che non è passata inosservata ai fan della showgirl. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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