Mercedes Moné, nota wrestler della AEW, si appresta a cambiare ruolo e a salire per la prima volta su una consolle. Dopo l’evento AEW All In, sarà presente come DJ all’afterparty chiamato Sweet Chin Disco, che si terrà il 30 agosto 2026 al Crystal Club, vicino allo stadio di Wembley. La wrestler lascerà temporaneamente il ring per questa esperienza musicale.

Mercedes Moné è pronta a lasciare momentaneamente il ring per salire in consolle dopo AEW All In. La star della AEW farà il suo debutto assoluto come DJ alla Sweet Chin Disco: All In Afterparty, in programma il 30 agosto 2026 al Crystal Club, nei pressi dello stadio di Wembley. L’evento inizierà alle 22:15, subito dopo la conclusione di All In, e proseguirà fino alle 2:15 del mattino, con oltre 1.000 fan di wrestling attesi per la serata. Dopo AEW All In ci pensa Mercedes Moné. Moné non sarà però l’unica wrestler a esibirsi sul palco. Anche Lio Rush è stato annunciato per una performance live rap, mentre Adam Wilbourn di WhatCulture avrà il ruolo di presentatore dell’evento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Mercedes Moné cambia ruolo, debutto da DJ all’afterparty di AEW All In

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mercedes Moné makes a STATEMENT! | AEW Collision, 6/27/26

Notizie e thread social correlati

AEW: Mercedes Moné stuzzica i fan, Bayley in AEW è davvero possibile?Mercedes Moné ha lasciato intendere che potrebbe affrontare Bayley in un match in AEW, mentre si avvicina la scadenza del suo contratto con la WWE.

AEW: Mercedes Moné conquista ancora l’Owen Hart Cup femminile a Forbidden DoorMercedes Moné ha vinto per la seconda volta consecutiva l’Owen Hart Cup femminile, battendo Maya World nella finale di Forbidden Door il 28 giugno al...

Temi più discussi: AEW Dynamite 15-07-2026 – Report della puntata; AEW: Risultati AEW Dynamite 15-07-2026; AEW Dynamite 15-07-2026, risultati completi; Kenny Omega festeggia a Boston con Moné e Andrade in agguato.

[AEW Collision Spoilers] Thekla lancia una minaccia pazzesca nei confronti di Mercedes Moné reddit

AEW: Risultati AEW Dynamite 15-07-2026Risultati AEW Dynamite 15-07-2026: Adam Copeland e Christian Cage mantengono i titoli di coppia, Kyle Fletcher supera Komander. spaziowrestling.it

Bayley in AEW? Mercedes Moné alimenta le vociMercedes Moné ha pubblicato un altro post criptico che i fan hanno ricollegato a Bayley, il cui contratto con la WWE è vicino alla scadenza ... spaziowrestling.it