Addio a Tonino Trebiciani il Mago delle giovanili della Roma | scoprì Bruno Conti e Di Bartolomei
È morto a 88 anni Tonino Trebiciani, noto come il Mago delle giovanili della Roma. Originario di Ostia, ha allenato la Primavera giallorossa, vincendo tre scudetti e due coppe Italia negli anni '70. Nel 1972 ha preso il posto di Herrera in prima squadra, ottenendo la salvezza, e successivamente ha ricoperto il ruolo di vice di Liedholm. Tra i calciatori scoperti durante la sua carriera figurano Bruno Conti e Giancarlo Di Bartolomei.
Originario di Ostia, aveva 88 anni: con la Primavera giallorossa ha vinto tre scudetti e due coppe Italia negli anni '70. Nel 1972 subentrò a Herrera in prima squadra centrando la salvezza, poi fu anche vice di Liedholm. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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