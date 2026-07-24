Addio a Tonino Trebiciani il Mago delle giovanili della Roma | scoprì Bruno Conti e Di Bartolomei

Notizia in breve

È morto a 88 anni Tonino Trebiciani, noto come il Mago delle giovanili della Roma. Originario di Ostia, ha allenato la Primavera giallorossa, vincendo tre scudetti e due coppe Italia negli anni '70. Nel 1972 ha preso il posto di Herrera in prima squadra, ottenendo la salvezza, e successivamente ha ricoperto il ruolo di vice di Liedholm. Tra i calciatori scoperti durante la sua carriera figurano Bruno Conti e Giancarlo Di Bartolomei.