A Roma la mostra ‘Diego Rivera e la costruzione dell’arte moderna in Messico nel XX secolo’

Da tv2000.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Roma, nei musei Capitolini – Villa Caffarelli, si sta svolgendo la mostra ‘Diego Rivera e la costruzione dell’arte moderna in Messico nel XX secolo’. L’esposizione presenta opere e documenti legati al pittore e muralista messicano, considerato uno dei più noti al mondo. La mostra rimarrà aperta al pubblico e si concentra sui lavori e sulla storia artistica di Rivera nel contesto del XX secolo.

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Un viaggio tra i colori del Messico nella splendida cornice dei musei Capitolini – Villa Caffarelli. Roma si prepara a ospitare la mostra ‘Diego Rivera e la costruzione dell’arte moderna in Messico nel XX secolo’ dedicata al pittore e muralista messicano più famoso al mondo. Servizio di Caterina Dall’Olio RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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