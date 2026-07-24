A Roma la mostra ‘Diego Rivera e la costruzione dell’arte moderna in Messico nel XX secolo’

Notizia in breve

A Roma, nei musei Capitolini – Villa Caffarelli, si sta svolgendo la mostra ‘Diego Rivera e la costruzione dell’arte moderna in Messico nel XX secolo’. L’esposizione presenta opere e documenti legati al pittore e muralista messicano, considerato uno dei più noti al mondo. La mostra rimarrà aperta al pubblico e si concentra sui lavori e sulla storia artistica di Rivera nel contesto del XX secolo.