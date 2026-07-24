A 96 anni, un uomo ha conseguito la laurea in Economia presso un campus di Piacenza, dopo aver interrotto gli studi in giovane età. Durante la cerimonia di laurea, ha pianto per aver raggiunto il massimo dei voti, 30 e lode, e si è mostrato emozionato. Ha commentato che la sua vita è stata caratterizzata da dispiaceri, ma anche da momenti belli, e ha detto di essersi divertito alla proclamazione.

Sergio Sanfilippo al campus di Piacenza ha completato il percorsointerrotto da giovane: “Mi sono commosso per quei 30 e lode, ma alla proclamazione mi sono divertito. La memoria non è più quella di un quarantenne, ma ho collegato la teoria alla pratica di tanti anni di lavoro”. 🔗 Leggi su Bologna.repubblica.it

© Bologna.repubblica.it - A 96 anni dottore in Economia: “La mia una vita di dispiaceri ma bella. Per questa laurea ho pianto”

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