Per l'estate 2026, gli abiti da spiaggia più in voga sono realizzati principalmente con tessuti come lino e cotone, scelti per la loro leggerezza e traspirabilità. Questi modelli sono pensati per essere indossati sia in spiaggia sia in città, offrendo comfort e praticità. La tendenza si concentra su materiali naturali di alta qualità, ideali per affrontare le alte temperature estive in diversi contesti.

I modelli di punta si distinguono soprattutto per la qualità dei materiali. Dal lino al puro cotone, dominano tessuti freschi e traspiranti, pensati per affrontare sia la calura marittima che quella cittadina. Anche la palette cromatica è a prova di sole: protagonista assoluto è il bianco, nuance anti-afa per eccellenza, seguito a ruota da sfumature pastello e sorbetto, delicate oppure più luminose. Non mancano neppure abiti fantasia, che aggiungono un tocco di allegria grazie a pattern astratti e variopinti. I tagli sono morbidi e ariosi, le silhouette prive di costrizioni: ogni dettaglio è sinonimo di comfort. Perfetti insieme a sandali... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - 8 abiti da spiaggia per l'estate 2026 da indossare anche in città

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Outfit Uomo Matrimonio 2026: cosa indossare da invitato

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