Un uomo di 43 anni, residente a Reggio Calabria, è stato denunciato dopo aver seminato il caos in una stazione di Como. Dopo essere stato trovato in stato di ebbrezza, ha mostrato comportamenti molesti, oltraggiando e resistendo agli agenti intervenuti. Durante il tentativo di calmare la situazione, ha aggredito un ufficiale, provocandogli lesioni. È stato arrestato e successivamente denunciato in stato di libertà per ubriachezza molesta, violenza, oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

È stato denunciato in stato di libertà un 43enne marocchino residente a Reggio Calabria per ubriachezza molesta, oltraggio, violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale dopo un intervento della Polizia di Stato presso la stazione S. Giovanni di Como. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe tenuto un comportamento aggressivo e offensivo nei confronti degli agenti intervenuti per una segnalazione di disturbo ai passeggeri. L’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di ieri, intorno alle 20.30, presso la stazione S. Giovanni di Como. Gli agenti sono stati chiamati a intervenire a seguito di una segnalazione relativa a un uomo che stava disturbando i viaggiatori in attesa dei treni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - 43enne ubriaco a Como semina il caos, arrestato dopo la follia in pattuglia

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