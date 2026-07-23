WWE | Rhea Ripley rompe il silenzio dopo il forfait a SummerSlam e attacca i critici online

Rhea Ripley ha commentato pubblicamente la sua assenza da SummerSlam, rispondendo alle critiche online. La wrestler ha deciso di parlare dopo aver annunciato il forfait, senza specificare i motivi della sua assenza. La sua reazione si è rivolta ai commentatori che hanno espresso dubbi o giudizi sulla sua decisione di non partecipare all’evento. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni o sui motivi dell’assenza.

Rhea Ripley ha rotto il silenzio dopo la notizia della sua assenza da SummerSlam, e a quanto pare non aveva alcuna intenzione di risparmiare il popolo di internet. Pochi giorni dopo l’annuncio della WWE secondo cui la campionessa femminile non sarebbe stata autorizzata a competere a causa della lesione al menisco, Ripley è tornata su Twitter sfogandosi contro quelli che ha definito i “piccoli esseri umani idioti” presenti sulla piattaforma: “Ci sono tantissimi piccoli esseri umani idioti su questa app. Letteralmente buoni a nulla, ignoranti, ipocriti, pessime scuse di esseri umani. La quantità di delusione è davvero divertente Siete delle vere barzellette. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Rhea Ripley, Charlotte Flair and Alexa Bliss accost Jade Cargill: SmackDown highlights, May 29, 2026

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