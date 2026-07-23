World Ducati Week 2026 | tra persone e meccanica Il racconto

Notizia in breve

Durante i tre giorni del World Ducati Week 2026, migliaia di appassionati si sono radunati in un'area dedicata alle moto di Borgo Panigale. Tra esposizioni di modelli storici e nuove uscite, i visitatori hanno potuto ammirare da vicino le motociclette e assistere a dimostrazioni tecniche. I partecipanti hanno percorso percorsi su strada e in pista, respirando l’atmosfera vibrante creata dal suono dei motori.