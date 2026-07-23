World Ducati Week 2026 | tra persone e meccanica Il racconto
Durante i tre giorni del World Ducati Week 2026, migliaia di appassionati si sono radunati in un'area dedicata alle moto di Borgo Panigale. Tra esposizioni di modelli storici e nuove uscite, i visitatori hanno potuto ammirare da vicino le motociclette e assistere a dimostrazioni tecniche. I partecipanti hanno percorso percorsi su strada e in pista, respirando l’atmosfera vibrante creata dal suono dei motori.
Tre giorni nel cuore del World Ducati Week 2026 per vivere dall’interno il più grande raduno dedicato alla casa di Borgo Panigale. Tra il rombo della Race of Champions, le leggende del motociclismo, l’orgoglio delle Ducatiste, i piloti, i Ducati Club arrivati da tutto il mondo e un paddock trasformato in una città viva e in festa, il Wdw lascia un ricordo indelebile. Un viaggio tra tecnologia, emozioni, frizioni a secco e distribuzione desmodromica, dove il rosso diventa il linguaggio universale di una grande famiglia riunita a Misano. Un racconto fatto di persone, giovani talenti delle Academy, campioni, appassionati e storie che si intrecciano per celebrare il centesimo compleanno di Ducati. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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