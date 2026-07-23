Un uomo di 69 anni è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto ieri mattina. Dopo aver acquistato una moto, aveva deciso di provarla in strada. Durante il tentativo, si è scontrato con un camion e ha perso la vita. L’incidente si è verificato mentre l’uomo viaggiava in una zona della Valle dell’Agno, provenendo dalla Lombardia. Non ci sono state altre persone coinvolte nell’incidente. La scena è stata oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine.

Partito dalla Lombardia alla volta della Valle dell’Agno con l’obiettivo di comprare una moto, ha dovuto fare i conti con il più crudele dei destini. Un terribile incidente ha spezzato la vita di Paolo Maccione, 69 anni, deceduto in seguito allo scontro con un tir ieri mattina. L’uomo, residente a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, era a Castelgomberto per acquistare una moto, nello specifico una Ktm 1390 Adventure, potente maxienduro da turismo. Prima dell’acquisto, come si usa fare, il concessionario ha fatto provare la moto a Maccione. Ed è in questo contesto che, poco dopo le 11, è avvenuto l’inevitabile. Mentre Maccione stava transitando per via Velodromo, in piena zona industriale di Castelgomberto, la Ktm si è scontrato con un camion. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Vuole provare in strada la moto appena comprata: si schianta contro un camion e muore

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