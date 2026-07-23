Gli astronauti cinesi hanno annunciato l’intenzione di preparare una zuppa di gamberi d'acqua dolce su Marte, suscitando reazioni nel Senato degli Stati Uniti. La frase è diventata un simbolo delle tensioni tra i due paesi nella corsa allo spazio. Nessuna data ufficiale è stata comunicata, né dettagli sulle missioni future, ma il commento ha acceso discussioni sulla competizione spaziale tra Cina e Stati Uniti.

Prima o poi gli astronauti cinesi mangeranno una zuppa piccante di gamberi d'acqua dolce su Marte. È questa la battuta insolita che ha acceso il dibattito al Senato degli Stati Uniti sulla crescente corsa spaziale con Pechino. Nel corso di un'audizione dedicata al futuro della ricerca scientifica e della competitività americana, il professore di Stanford Drew Endy ha raccontato l'incontro avuto lo scorso autunno a Parigi con un giovane ricercatore cinese di Shanghai. Vestito con un costume da gambero rosso, lo scienziato gli spiegò di lavorare su enzimi capaci di scomporre i gusci dei crostacei per riutilizzarli in un'economia circolare destinata alle future missioni sul Pianeta Rosso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Vogliono mangiare una zuppa di gamberi su Marte": perché gli astronauti cinesi terrorizzano gli Usa

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