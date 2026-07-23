’Voci dal Parco’ al Santuario della Rocca Si comincia sabato sera

Come ormai tradizione, al Santuario della Beata Vergine della Rocca di Cento, torna ‘Voci dal Parco’, che quest’anno inizierà prima e unirà spettacolo, musica ma anche incontri di riflessione, celebrando gli 800 anni dalla morte di San Francesco, con relatori di rilievo in 5 serate diverse, nel parco del convento alle 21. Ogni giornata sarà preceduta dalla messa delle 18, presieduta dall’ospite della serata. Si comincia sabato con Monsignore Felice Accrocca, Arcivescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno, che parlerà di ‘Francesco, uomo di dialogo e di pace’ ma anche fraternità e speranza. Sarà un incontro molto particolare, sentendo la voce di chi da gennaio, tutti i giorni, ha sotto gli occhi il Santo nel suo eterno riposo in Basilica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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