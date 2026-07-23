vincere il campionato e la seconda categoria

Martedì sera si è svolta la presentazione ufficiale della squadra del GS Calasanzio, che parteciperà per il secondo anno consecutivo in Terza Categoria. La squadra ha annunciato l’intenzione di affrontare la stagione con atteggiamento più professionale, senza modificare la categoria. La formazione ha mostrato entusiasmo e determinazione in vista delle prossime partite.

Martedì sera si è tenuta la presentazione ufficiale della squadra del GS Calasanzio, che sarà per un altro anno in Terza Categoria. Questa volta, però, vuole affrontare la stagione da professionista. Per farlo, il presidente Walter Caciagli ha confermato l’organigramma societario, che vede Riccardo Calugi come direttore generale, Corrado Lazzoni come direttore sportivo e l’ingresso di Tommaso Pepe come direttore tecnico e vice allenatore. Il ‘mister’ sarà nuovamente Mario Costa, che ha preso la squadra in corsa durante la passata annata. A parlare delle novità è proprio Pepe: "La stagione scorsa non è andata come speravamo, a fine anno ci siamo incontrati e abbiamo deciso di ripartire in quinta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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