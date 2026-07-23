Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-07-2026 ore 19 | 10

Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio disagi sul raccordo interno assiste in coda per incidente tra Nomentana e Prenestina e a seguire incolonnamenti tra Cassia bis e Salaria mentre in esterno a Code tra Roma Fiumicino e Pontina a causa della difficoltà di immissione su via Pontina direzione Latina a causa di un altro incidente avvenuto all'altezza dello svincolo di Spinaceto rimaniamo in esterna sul raccordo sempre per incidente incolonnamenti tra Laurentina e Casilina ascoltiamoci sulla via Pontina code a tratti tra via Laurentina Aprilia in direzione Latina... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 19:10Alle 19:10 del 7 luglio 2026, si segnalano code sulla carreggiata esterna del raccordo a Roma, secondo il servizio di Astral Infomobilità.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 19:10Alle ore 19:10 del 10 luglio 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio presenta ancora disagi e code.

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-07-2026 ore 13 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 19 | 40.

La Regione estende le restrizioni orarie per proteggere dal sole cocente altre fasce di lavoratori a rischio. #Roma #Latina #Lazio #AltreNotizie #InPrimoPiano #RegioneLazio #ordinanza #emergenzacaldo x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 11:25Astral infomobilità informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio viabilità al momento scorrevole sulle ... romadailynews.it

Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it