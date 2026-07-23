A partire dal fine settimana, il traffico veicolare sarà sospeso in via Matteotti nelle ore serali, in occasione dell’Alzata del Pannetto di Sant’Anna. L’evento, che segna l’inizio delle celebrazioni di Ferragosto nella zona, richiama numerosi visitatori dalla provincia. L’interruzione del traffico si svolgerà durante il fine settimana, coincidente con questa tradizionale manifestazione. La misura è stata adottata per consentire lo svolgimento dell’evento senza traffico e migliorare l’accessibilità pedonale.

Tempo di lettura: 2 minuti Stop al traffico veicolare a Via Matteotti nelle ore serali del week end che coincide con l’Alzata del Pannetto di Sant’Anna che tradizionalmente dà l’avvio al ferragosto avellinese e attira numerosissimi fruitori della provincia. Il provvedimento a firma del vice Comandante della Municipale, Mimmo Sullo è in vigore per i giorni 24, 25 e 26 luglio 2026 dalle 20:00 alle 24:00 ma certamente è destinato a diventare strutturale se funzionante, anche per garantire la sicurezza del passeggio estivo nel cuore della città. Via Matteotti, strada a scorrimento ordinario, interseca direttamente Corso Vittorio Emanuele II (piena ZTL), creando una repentina e pericolosa interruzione del flusso pedonale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Via Matteotti: stop alle auto, l’esperimento dell’isola pedonale serale

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