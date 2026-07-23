In un’amichevole di ritiro, il centrocampista del Napoli ha detto che, se fosse stato utilizzato il VAR, forse non sarebbe stato concesso il rigore all’Arezzo. Ha commentato con leggerezza la decisione arbitrale, sottolineando la sua opinione sulla situazione. La partita, senza un risultato rilevante, ha visto in Vergara una delle poche note positive, grazie alla sua freschezza in campo. Il giocatore ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di una radio locale.

In un’amichevole di ritiro il risultato conta poco, ma la freschezza di Antonio Vergara è una delle poche note liete della serata. Il centrocampista del Napoli, intervistato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli al termine della partita, ha commentato con leggerezza il rigore concesso all’Arezzo, regalando la battuta della giornata. Com’è andata: Napoli-Arezzo 1-3, esordio-ko per Allegri. Il contesto: la prima uscita stagionale a Dimaro si è chiusa con una sconfitta. Napoli-Arezzo 1-3, esordio amaro per Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra: avanti gli ospiti con Cerri, poi il momentaneo pari firmato da Matteo Politano — primo gol stagionale del Napoli — prima che i toscani dilagassero nella ripresa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Vergara ammette “Ci fosse stato il Var forse non avrebbe concesso il rigore”

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Hojlund e Vergara si buttano per cercare il VAR. Partita falsata i dati della gara dicono altro.

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