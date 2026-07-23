Vergara ammette Ci fosse stato il Var forse non avrebbe concesso il rigore

Da ilnapolista.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In un’amichevole di ritiro, il centrocampista del Napoli ha detto che, se fosse stato utilizzato il VAR, forse non sarebbe stato concesso il rigore all’Arezzo. Ha commentato con leggerezza la decisione arbitrale, sottolineando la sua opinione sulla situazione. La partita, senza un risultato rilevante, ha visto in Vergara una delle poche note positive, grazie alla sua freschezza in campo. Il giocatore ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di una radio locale.

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In un’amichevole di ritiro il risultato conta poco, ma la freschezza di  Antonio Vergara  è una delle poche note liete della serata. Il centrocampista del  Napoli, intervistato  ai microfoni di Kiss Kiss Napoli al termine della partita, ha commentato con leggerezza il  rigore  concesso all’Arezzo, regalando la battuta della giornata. Com’è andata: Napoli-Arezzo 1-3, esordio-ko per Allegri. Il contesto: la prima uscita stagionale a  Dimaro  si è chiusa con una sconfitta.  Napoli-Arezzo 1-3, esordio amaro per  Massimiliano Allegri  sulla panchina azzurra: avanti gli ospiti con Cerri, poi il momentaneo pari firmato da  Matteo Politano  — primo gol stagionale del Napoli — prima che i toscani dilagassero nella ripresa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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