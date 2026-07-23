Il fascino intramontabile della grande avventura è pronto a conquistare ancora una volta il grande schermo grazie a una coppia di fuoriclasse d’eccezione. Ridley Scott e Hugh Jackman hanno finalmente trovato casa per il loro ambizioso adattamento de L’isola del tesoro: secondo quanto riportato da Deadline, infatti, Sony Pictures è nelle fasi finali di trattativa per assicurarsi i diritti del pacchetto. Il maestro britannico dirigerà la pellicola basandosi su una sceneggiatura firmata da Jack Thorne (Enola Holmes), definita folgorante dallo stesso Scott, mentre la star australiana vestirà i panni dell’iconico e carismatico pirata Long John Silver. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Velandieri, tesori e corsari: Ridley Scott e Hugh Jackman portano l’Isola del Tesoro da Sony Pictures

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