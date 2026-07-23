Vangelo del 23 luglio 2026 | solo rimanendo in Cristo la vita porta frutto
Il Vangelo del 23 luglio 2026 sottolinea che solo rimanendo in Cristo si può portare frutto. Don Luigi Maria Epicoco commenta l’immagine della vite e dei tralci, affermando che anche le prove più dure possono essere viste come una potatura che aiuta a crescere e a dare frutto. La riflessione si concentra sull’importanza di restare uniti a Cristo per affrontare le difficoltà e sviluppare i propri doni.
Nel commento al Vangelo di oggi, don Luigi Maria Epicoco riflette sull’immagine della vite e dei tralci: anche le prove più dolorose possono diventare una potatura che ci rende capaci di portare frutto. Gesù insegna che solo se si resta uniti a Lui si può portare frutto. Anche le prove e le potature della vita diventano occasione di crescita, amore e autentica fecondità spirituale. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Vangelo del giorno | CHI RIMANI IN GESÙ PORTA MOLTO FRUTTO - p. Luca Arzenton
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