Vangelo del 23 luglio 2026 | solo rimanendo in Cristo la vita porta frutto

Da lalucedimaria.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Vangelo del 23 luglio 2026 sottolinea che solo rimanendo in Cristo si può portare frutto. Don Luigi Maria Epicoco commenta l’immagine della vite e dei tralci, affermando che anche le prove più dure possono essere viste come una potatura che aiuta a crescere e a dare frutto. La riflessione si concentra sull’importanza di restare uniti a Cristo per affrontare le difficoltà e sviluppare i propri doni.

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Nel commento al Vangelo di oggi, don Luigi Maria Epicoco riflette sull’immagine della vite e dei tralci: anche le prove più dolorose possono diventare una potatura che ci rende capaci di portare frutto. Gesù insegna che solo se si resta uniti a Lui si può portare frutto. Anche le prove e le potature della vita diventano occasione di crescita, amore e autentica fecondità spirituale. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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