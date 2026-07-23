vacanze col cane i consigli della veterinaria per partire in sicurezza

Notizia in breve

Per partire in vacanza con il cane, è fondamentale pianificare attentamente la destinazione, preferendo posti che accolgano animali e siano accessibili. Prima di partire, bisogna verificare che il trasporto sia sicuro, usando contenitori o cinture di sicurezza adatti, e portare con sé tutto il necessario come cibo, acqua e giochi. È importante anche conoscere le esigenze specifiche dell’animale per evitare disagi durante il viaggio.