Undo Group, tramite la controllata Nankurunaisa Srl, ha completato l'acquisizione del progetto Stone. Il portafoglio comprende circa 40 MW di impianti fotovoltaici già operativi e altri 10 MW di progetti in fase di sviluppo. Gli asset sono distribuiti su diverse aree del territorio nazionale.

Roma, 23 lug. (Adnkronos) - Undo Group ha perfezionato, attraverso la controllata Nankurunaisa Srl, l'acquisizione del Progetto 'Stone', un portafoglio di asset fotovoltaici composto da circa 40 MW di impianti già realizzati e in esercizio e da ulteriori 10 MW di progetti in fase di sviluppo, distribuiti in diverse aree del territorio nazionale. L'operazione, il cui closing è avvenuto all'inizio di luglio, si inserisce nel piano di crescita industriale del Gruppo, fondato su un modello che combina sviluppo organico e acquisizioni strategiche di asset a elevato valore. "Con il Progetto 'Stone' Undo Group dispone di un parco impianti sempre più diversificato per distribuzione geografica e fase del ciclo di vita - si legge in una nota -. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Undo Group: "Perfezionata l'acquisizione del progetto Stone"

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