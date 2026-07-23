Una scintilla per Compass
Jeep lancia un nuovo modello sul mercato, confermando la sua posizione come marchio di riferimento nel settore offroad. La presentazione si è svolta recentemente, attirando l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Il veicolo si distingue per caratteristiche tecniche e design innovativi, con un focus sulla capacità di affrontare terreni impegnativi. La casa automobilistica ha annunciato che il nuovo modello sarà disponibile nelle concessionarie a partire dalla prossima stagione.
Jeep irrompe prepotentemente sul mercato per la felicità dei tanti amanti del brand offroad più iconico del pianeta. Con una presentazione alla stampa internazionale, il marchio del gruppo Stellantis, lancia la nuova Compass 4xe, un C-SUV Made in Italy completamente elettrico a trazione integrale che arricchisce ulteriormente la gamma elettrificata Jeep in Europa. Questa versione è davvero il top, in quanto combina perfettamente le eccezionali e famose doti di fuoristrada di Jeep con una potenza massima di 375 CV e un'autonomia elettrica estesa superiore a 600 km. Nuova Jeep Compass 4xe si affianca alla e-Hybrid Plug-In, oltre alle versioni e?Hybrid da 145 CV e BEV da 213 CV (500 km di autonomia). 🔗 Leggi su Iltempo.it
Jupiter is my compass (Bo$$a9 DJ warm mix)
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